ВОЙНА В ГАЗЕ
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В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич назвал идею частичного соглашения с ХАМАС «большой глупостью» и потребовал полной капитуляции движения
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич / Reuters
29 мая 2025 г.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил против частичной сделки с ХАМАС по обмену пленных. Он назвал такую инициативу «большой глупостью». Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

Смотрич считает, что ХАМАС находится в тяжелом положении. По его словам, движение ослаблено военным давлением и изменениями в распределении гуманитарной помощи.

Министр убежден, что любое частичное соглашение даст ХАМАС передышку и возможность восстановиться. Он подчеркнул, что Израиль должен усилить давление и добиться от движения «полного соглашения о капитуляции». В это соглашение, по его словам, должно входить немедленное освобождение всех израильских пленных.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар косвенно прокомментировал заявление Смотрича, не упомянув его имени. Саар сообщил, что Израиль уже 11 дней назад положительно отнесся к предложению США по соглашению об освобождении пленных. Однако ХАМАС по-прежнему отказывается его принять.

Министр добавил, что, пока остается шанс вернуть пленных, Израиль должен им воспользоваться. По его словам, этого хочет большинство граждан страны. Саар также отметил, что решения должны приниматься исходя из национальных интересов, а не под давлением политики или угроз.

Родственники пленных резко осудили позицию Смотрича. Объединение семей заложников обвинило министра в бездействии.

«Сегодня у нас к вам только одно слово: позор. Хватит пустых обещаний и голословных утверждений. Делайте то, чего требует народ — верните 58 заложников и остановите войну», — говорится в заявлении.

Тем временем телеканал KAN сообщил о возможном продвижении на переговорах. По данным израильского канала, участвующие в непрямых переговорах с ХАМАС официальные лица отмечают «позитивный прогресс» в вопросе прекращения огня и обмена пленных.

Ссылаясь на анонимный зарубежный источник, канал уточнил, что соглашение может быть подписано уже завтра. Это станет возможным, если Израиль проявит гибкость в вопросе остановки боевых действий.

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