ПОЛИТИКА
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Маск покидает правительство Трампа
Илон Маск сообщил, что уходит с поста специального государственного служащего в администрации президента США Дональда Трампа
Маск покидает правительство Трампа
Илон Маск / Reuters
29 мая 2025 г.

Илон Маск сообщил, что завершает работу в качестве специального государственного служащего в администрации президента США Дональда Трампа. Его полномочия истекают 30 мая.

В сообщении, опубликованном в соцсети X в ночь на 29 мая, бизнесмен поблагодарил Трампа за возможность поучаствовать в работе правительства:

«В связи с окончанием моего срока пребывания в должности специального государственного служащего я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную возможность сократить расточительные расходы», — написал Маск.

Он также добавил, что созданный по его инициативе Департамент эффективности правительства (DOGE) «со временем станет образом жизни всего правительства».

Маск возглавлял этот департамент, задачей которого было сокращение государственных расходов за счет оптимизации процессов и увольнений неэффективных чиновников.

Изначально он заявлял о намерении снизить расходы на два триллиона долларов, затем речь шла об одном триллионе, но в итоге планка была снижена до 150 млрд. По данным Associated Press, достичь этой цели полностью не удалось.

Согласно американскому законодательству, специальный государственный служащий может занимать свою должность не более 130 дней в году.

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