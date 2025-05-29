Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с 32-й годовщиной поджога, устроенного неонацистами в немецком Золингене, в результате которого погибли пятеро членов турецкой семьи.

«С уважением и скорбью вспоминаем пятерых наших граждан, погибших 32 года назад в результате расистского нападения в Золингене», — говорится в заявлении.

МИД также напомнил о Мевлюде Генч, потерявшей в атаке членов своей семьи и ставшей символом стойкости.

«С благодарностью и почтением вновь вспоминаем о Мевлюде Генч, которую мы потеряли в 2022 году, и которая своим призывом к сдержанности показала всем образцовую стойкость», — подчеркнули в министерстве.

В завершение внешнеполитическое ведомство заявило: «Турция будет решительно продолжать борьбу с растущим расизмом, ксенофобией и антиисламскими проявлениями на всех международных платформах».