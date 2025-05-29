ТУРЦИЯ
1 мин чтения
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
Турция заявила о твердом намерении продолжать борьбу с расизмом и исламофобией, почтив память жертв поджога в Золингене 1993 года
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
МИД Турции / AA
29 мая 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с 32-й годовщиной поджога, устроенного неонацистами в немецком Золингене, в результате которого погибли пятеро членов турецкой семьи.

«С уважением и скорбью вспоминаем пятерых наших граждан, погибших 32 года назад в результате расистского нападения в Золингене», — говорится в заявлении.

МИД также напомнил о Мевлюде Генч, потерявшей в атаке членов своей семьи и ставшей символом стойкости.

«С благодарностью и почтением вновь вспоминаем о Мевлюде Генч, которую мы потеряли в 2022 году, и которая своим призывом к сдержанности показала всем образцовую стойкость», — подчеркнули в министерстве.

В завершение внешнеполитическое ведомство заявило: «Турция будет решительно продолжать борьбу с растущим расизмом, ксенофобией и антиисламскими проявлениями на всех международных платформах».

Истории
Москва под атакой дронов
Москва под атакой дронов
Рубио: Путину следует быть готовым
Рубио: Путину следует быть готовым
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
«Варварство, полностью лишенное человечности»
«Варварство, полностью лишенное человечности»
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
Маск покидает правительство Трампа
Маск покидает правительство Трампа
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп проверит Путина через две недели
Трамп проверит Путина через две недели
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Где же меморандум?
Где же меморандум?
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us