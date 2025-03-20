Не менее 35 палестинцев погибли, множество получили ранения в результате ночных атак израильской армии в разных районах сектора Газа.

Палестинское агентство WAFA сообщает, что семь человек стали жертвами удара по дому семьи Абу Диб в населенном пункте Бени-Сухейла близ Хан-Юнуса.

Еще несколько человек погибли при атаке на дом семьи Абдуррахмана аль-Меджайда в районе Мирадж в Хан-Юнусе. В результате израильского удара по дому семьи Абу Декка в районе Абесан аль-Кабира погибли восемь человек, а при атаке на дом семьи Аль-Аммур в населенном пункте Аль-Феххари — три.

В районе Мисбах в восточной части Рафаха израильская авиация нанесла удар по дому семьи Джабир, в результате чего погибли десять человек. Еще семь жертв зафиксировано после удара по дому в районе Эс-Султан в западной части Бейт-Лахии.

Израильская армия возобновила массированные удары по сектору Газа 18 марта, нарушив режим прекращения огня, вступивший в силу 19 января.

Представитель Управления гражданской обороны Газы Махмуд Басаль сообщил, что с утра 18 марта жертвами израильских авиаударов стали более 470 палестинцев, большинство из них — женщины и дети.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с жесткими угрозами в адрес движения ХАМАС и жителей сектора Газа, заявив, что Израиль скоро издаст приказы об эвакуации из зон боевых действий.

«Жители Газы, это последнее предупреждение. Первый Синвар разрушил Газу, а второй Синвар полностью ее уничтожит», — заявил министр обороны, имея в виду убитого лидера палестинского движения Яхью Синвара и его брата Мохаммеда Синвара, высокопоставленного военного командира ХАМАС, который, как считается, стал его преемником.

«Станет гораздо труднее, и вы почувствуете на себе всю тяжесть последствий», — добавил он.