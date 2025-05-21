ПОЛИТИКА
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США готовят удар по Грузии
США взяли курс на жесткое давление: Грузию ждут санкции за отход от проевропейского пути
США готовят удар по Грузии
Марко Рубио / Reuters
2 часа назад

Администрация США всерьез намерена применить санкционные меры против грузинского правительства, которое, по мнению американских властей, отклоняется от демократических принципов и сближается с геополитическими противниками Вашингтона.

Ключевой момент - принятие Палатой представителей законопроекта MEGOBARI, который поддержали 349 конгрессменов (168 республиканцев и 181 демократ). Документ предусматривает введение масштабных санкций против грузинского руководства за «отказ от демократии и сближение с Китаем, Ираном и Россией».

Госсекретарь Марко Рубио, одновременно исполняющий обязанности помощника президента по национальной безопасности, прямо заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам: «Поэтому мы рассмотрим этот вопрос и решим, отвечает ли нашим национальным интересам наличие антиамериканского правительства, управляющего важной частью мира, и, если нет, то примем соответствующие меры, чтобы это правительство понесло за это издержки».

«В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении, и мы ищем варианты и дополнительные возможности. Сегодня я не могу конкретно сказать, что мы планируем предпринять, но скажу, что этот вопрос обсуждается», - подчеркнул госсекретарь.

Эскалация напряженности началась после принятия в Грузии закона об иностранных агентах. Госдепартамент США уже приостановил стратегическое партнерство с республикой. В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заморозил переговоры о вступлении в ЕС.

Премьер Грузии уже назвал принятый Конгрессом США Акт MEGOBARI враждебным. Для вступления закона в силу документ должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США.

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