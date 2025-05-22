Президент США Дональд Трамп проинформировал лидеров европейских стран о позиции президента России Владимира Путина после их телефонного разговора 19 мая. Об этом 21 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров.

По словам собеседников издания, Трамп заявил, что «Путин не готов закончить войну в Украине, потому что считает себя победителем». Как отмечает WSJ, европейские лидеры и ранее делали аналогичные выводы, но впервые услышали такую оценку непосредственно от президента США.

В ходе беседы с европейскими лидерами Трамп также сообщил, что следующие переговоры между делегациями России и Украины пройдут в Ватикане. Встреча, по его словам, запланирована на середину июня.

После телефонного разговора с Путиным Дональд Трамп также провел переговоры с лидерами Украины и стран Европы. Западные СМИ, включая Axios и The New York Times, сообщили, что Трамп заявил: «Путин согласился на переговоры, однако США не будут принимать в них участия».

По словам Трампа, Москва и Киев должны сами договориться о завершении войны.

Источники Bloomberg утверждают, что во время разговора с европейскими лидерами Трамп «дал понять, что убежден в победе России» и повторил ряд ключевых тезисов, совпадающих с риторикой Кремля.

Газета Financial Times писала, что европейские лидеры были «ошеломлены» результатами переговоров между Трампом и Путиным и выразили обеспокоенность тем, что США не планируют усиливать давление на Москву.