ВОЙНА В ГАЗЕ
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Рубио: помощь в Газу должна поступать быстрее
Марко Рубио заявил, что Вашингтон добивается от Израиля ускорения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа
Рубио: помощь в Газу должна поступать быстрее
Госсекретарь США Марко Рубио / Reuters
22 мая 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с израильской стороной о расширении гуманитарных поставок в сектор Газа. По его словам, в ближайшие дни ожидается значительное ускорение поступления продовольствия в блокированный регион.

«На самом деле, мы ожидаем, что в ближайшие несколько дней помощь начнет быстро поступать», — сказал Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Обсуждение проходило в напряженной атмосфере. Конгрессвумен-демократ Мадлен Дин, выступая на слушаниях, призвала Рубио к немедленным действиям.

«Господин министр, Газа голодает», — заявила она.

Дин напомнила, что Папа Лев XIV также призвал к срочным мерам по преодолению гуманитарного кризиса.

«На прошлой неделе ООН подтвердила, что по меньшей мере 57 детей умерли от недоедания, еще 14 тыс. страдают от голода. Продовольствие неделями лежит на границе. В Газе умирают дети», — подчеркнула она.

«Господин госсекретарь, я обращаюсь к вам от имени нашей веры, чтобы вы спасли детей, нуждающихся в пище и воде. Возьмете ли вы на себя обязательство доставить помощь в Газу?» — спросила она.

В ответ Марко Рубио отметил, что США продолжают давление на Израиль. По его словам, в выходные он встречался в Риме с представителями Всемирной продовольственной программы и обсудил систему распределения помощи. Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает все усилия по обеспечению доступа продовольствия к нуждающимся в Газе.

«Мы попросили израильтян разрешить поступление большего количества помощи. Мы продолжим поддерживать эти усилия», — заключил он.

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