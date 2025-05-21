Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду категорически отверг возможность завершения войны в секторе Газа и подтвердил намерение своего правительства полностью оккупировать эту территорию.

«В Газе точно остаются в живых 20 заложников, и еще до 38 человек, как полагают, были убиты», — заявил Нетаньяху во время пресс-конференции в своем офисе в Западном Иерусалиме.

Израильский премьер подчеркнул, что готов рассматривать только временное прекращение огня для освобождения заложников. «Если появится возможность для временной паузы в боевых действиях, чтобы вернуть больше заложников — подчеркиваю, временной паузы — мы открыты для этого», — сказал он.

ХАМАС неоднократно выражал готовность освободить израильских пленных в рамках единого обмена в обмен на прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и освобождение палестинских заключенных. По данным правозащитных организаций, в Израиле находятся более 10 100 палестинских заключенных, содержащихся в условиях, которые палестинские и израильские правозащитные группы описывают как пытки, голод и отсутствие медицинской помощи.

Нетаньяху отверг эти условия, настаивая на разоружении палестинских группировок сопротивления и полной повторной оккупации Газы. Израильская оппозиция и семьи заложников обвиняют премьера в затягивании войны, чтобы удовлетворить ультраправых членов своей коалиции и защитить собственные политические позиции.

«Цели войны взаимосвязаны, и мы намерены достичь их в полном объеме», — заявил Нетаньяху. Он также сообщил, что три дня назад в координации с министром обороны Исраилем Кацем отдал приказ о начале новой фазы войны, имея в виду расширенное наземное наступление под кодовым названием «Колесницы Гидеона» в северной и южной частях Газы.

«По завершении этой фазы все районы сектора Газа будут под израильским контролем безопасности, а ХАМАС будет полностью ликвидирован», — утверждал он.

Заявления Нетаньяху прозвучали на фоне продолжающегося с октября 2023 года жестокого наступления израильской армии на Газу, в результате которого погибло около 53 700 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Кроме того, Израиль столкнулся с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН за свою войну в эксклаве.