Министерство иностранных дел Турции выступило с письменным заявлением в связи с террористической атакой в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

В документе выражено глубокое сожаление в связи с гибелью и ранениями мирных жителей, включая детей. Анкара осудила нападение и выразила соболезнования народу Пакистана.

«Мы осуждаем это чудовищное нападение и желаем Божьей милости погибшим, а также скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении.

МИД подчеркнул, что Турция подтверждает свою принципиальную позицию против всех форм и проявлений терроризма. Также в заявлении акцентирована важность международного сотрудничества в борьбе с террористическими угрозами, особенно в регионе Южной Азии.