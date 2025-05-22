ТУРЦИЯ
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Турция осудила теракт в Пакистане
МИД Турции осудил теракт в пакистанской провинции Белуджистан и призвал к сотрудничеству в борьбе с терроризмом в Южной Азии
Турция осудила теракт в Пакистане
МИД Турции / AA
22 мая 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с письменным заявлением в связи с террористической атакой в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

В документе выражено глубокое сожаление в связи с гибелью и ранениями мирных жителей, включая детей. Анкара осудила нападение и выразила соболезнования народу Пакистана.

«Мы осуждаем это чудовищное нападение и желаем Божьей милости погибшим, а также скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении.

МИД подчеркнул, что Турция подтверждает свою принципиальную позицию против всех форм и проявлений терроризма. Также в заявлении акцентирована важность международного сотрудничества в борьбе с террористическими угрозами, особенно в регионе Южной Азии.

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