ТУРЦИЯ
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Турция и Сирия обсудили координацию в сфере безопасности
Источники в Минобороны Турции прокомментировали визит делегации в Дамаск и сообщили о продолжении технических консультаций с Израилем по созданию механизма предотвращения конфликтов в Сирии
Турция и Сирия обсудили координацию в сфере безопасности
Минобороны Турции / AA
22 мая 2025 г.

Как сообщили источники в Министерстве национальной обороны Турции, 19 мая турецкая делегация во главе с генеральным директором по вопросам обороны и безопасности провела в Дамаске переговоры с министром обороны Сирии, генерал-майором Мурхефом Абу Касра.

Стороны обсудили возможности укрепления двустороннего оборонного взаимодействия, повышения потенциала сирийских сил безопасности, расширения координации между Турцией и Сирией, а также совместных усилий в борьбе с терроризмом. В министерстве подчеркнули, что визит стал важным шагом в процессе нормализации отношений и вносит вклад в обеспечение устойчивости и безопасности в регионе.

Комментируя тему взаимодействия с Израилем, источники сообщили, что технические консультации по созданию механизма предотвращения инцидентов в Сирии продолжаются в координации с израильской стороной. Минобороны призвало доверять только официальным заявлениям, напомнив, что информация, не исходящая от уполномоченных структур, не заслуживает доверия.

Затронув тему действий Греции, в ведомстве заявили, что попытки Афин исключить Турцию из оборонных инициатив ЕС обречены на провал. По мнению Анкары, вынос двусторонних разногласий на многосторонние площадки и попытки изоляции Турции противоречат духу союзничества и не соответствуют стратегическим интересам Европы.

Турция, как страна-кандидат в ЕС, член НАТО и ОБСЕ, остается неотъемлемой частью европейской системы безопасности, обладает развивающейся оборонной промышленностью и играет ключевую роль в урегулировании региональных кризисов.

В министерстве заявили, что искажение исторических фактов и попытки навязать Турции ответственность за несуществующие преступления не изменят реальности. Источники подчеркнули, что тем, кто делает подобные заявления, следует сначала взглянуть в собственную историю.

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