Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность изменения статуса афганского движения «Талибан» как террористической организации. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в нижней палате Конгресса.

Отвечая на вопрос, признают ли США «Талибан» иностранной террористической организацией (FTO), Рубио отметил, что данный статус в настоящее время «снова пересматривается». Он связал это с освобождением нескольких американских граждан, находившихся в Афганистане.

«Как вы знаете, за последние несколько недель мы добились определенного успеха в освобождении некоторых задержанных американцев», — заявил он.

По словам госсекретаря, США хотели бы видеть больше сотрудничества со стороны «Талибана» в борьбе с «Аль-Каидой» и другими структурами, которые Вашингтон считает приоритетными целями в регионе. Рубио добавил, что пересмотр статуса является частью «наборов рычагов» администрации президента, которые могут использоваться для расширения диалога с Кабулом.

В настоящее время «Талибан» в США не входит в список FTO, но имеет статус «глобального террориста особого значения» (SDGT). Этот режим предусматривает санкции, но не несет таких жестких юридических последствий, как статус FTO, который применяется к организациям, представляющим прямую угрозу безопасности США.

В марте власти США объявили об освобождении гражданина Джорджа Глезманна, находившегося под стражей у афганских спецслужб с декабря 2022 года. В январе в рамках обмена заключенными Афганистан передал Вашингтону еще двоих граждан США.

Ранее Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан», действовавший с 2003 года. При этом оно все еще числится в российском списке запрещенных террористических организаций. Позже МИД РФ сообщил о повышении уровня диппредставительства Афганистана в Москве до посольского.

Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид приветствовал решение российского суда, назвав его важным шагом на пути к развитию дипломатических и экономических отношений между Кабулом и Москвой.