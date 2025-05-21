Президент США Дональд Трамп вступил в открытую конфронтацию со своим южноафриканским коллегой в среду, настаивая на своих утверждениях о преследовании и убийствах белых фермеров-африканеров в ЮАР.

Во время встречи в Овальном кабинете Трамп продемонстрировал видео, которое, по его словам, доказывает, что африканеры подвергаются гонениям в Южной Африке. На видео была показана дорога с белыми крестами, которые, как утверждает Трамп, отмечают места захоронений фермеров-африканеров.

«Это очень плохо. Здесь прямо места захоронений, более 1000 белых фермеров, а эти машины выстроились, чтобы отдать дань уважения воскресным утром, — сказал он, когда более чем четырехминутное видео демонстрировалось в затемненном Овальном кабинете. — Это ужасное зрелище. Я никогда не видел ничего подобного».

Однако точное содержание видео осталось неясным, и президент ЮАР Сирил Рамафоса поставил под сомнение показанные кадры.

«Вам сказали, где это находится, господин Президент?» — спросил Рамафоса, сохраняя спокойствие.

«Нет», — ответил Трамп, на что Рамафоса сказал: «Я хотел бы знать, где это».

«Я имею в виду, это в Южной Африке», — парировал Трамп.

Эти обвинения лежат в основе решения администрации Трампа разрешить белым африканерам прибывать в США в качестве беженцев, даже несмотря на отмену защиты от депортации для других групп, спасающихся от преследований и нестабильности, включая афганцев, венесуэльцев, гаитян и камерунцев. Первая группа из 59 африканеров прибыла в США на прошлой неделе.

Трамп заявил Рамафосе, что его правительство позволяет забирать земли африканеров, «а когда они забирают землю, они убивают белого фермера, и когда они убивают белого фермера, с ними ничего не происходит».

Рамафоса опроверг эти обвинения, признав при этом усилия Южной Африки по борьбе с «преступностью» в стране.

«Люди, которые, к сожалению, погибают в результате преступной деятельности — это не только белые люди. Большинство из них — чернокожие», — спокойно ответил Рамафоса.

Трамп настаивал, что фермеры, которых убивают, «не чернокожие».

Рамафоса призвал министра сельского хозяйства ЮАР Джона Стинхейзена, который является белым, высказаться по этому вопросу.

«Это то, над чем я особенно активно работаю вместе с коллегами в полиции и юстиции — сделать нападения на фермы и кражу скота приоритетными преступлениями. Эта проблема затрагивает всех фермеров в Южной Африке, причем кража скота оказывает непропорциональное влияние именно на мелких чернокожих фермеров», — сказал он.