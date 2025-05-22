ПОЛИТИКА
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Мирзиёев: тюркским странам нужен свой рынок
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ в Будапеште предложил создать онлайн-платформу «ТЮРК-ТРЕЙД» и принять программу по наращиванию товарооборота между тюркскими странами
Мирзиёев: тюркским странам нужен свой рынок
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев / Пресс-служба президента Узбекистана
22 мая 2025 г.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с рядом инициатив на неформальном саммите Организации тюркских государств, который прошел 21 мая в Будапеште. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Мирзиёев предложил создать онлайн-платформу «ТЮРК-ТРЕЙД», которая, по его словам, позволит увеличить объемы сделок между странами ОТГ и усилить их долю во взаимной торговле. Он также выступил за принятие Практической программы по наращиванию товарооборота между членами организации.

В транспортной сфере глава Узбекистана призвал к внедрению систем «единого окна» и «зеленых коридоров» на маршрутах Транскаспийского международного транспортного коридора. Эти меры, в сочетании с упрощением пограничных и таможенных процедур, должны способствовать росту объемов грузоперевозок. Мирзиёев напомнил, что этой теме будет уделено внимание на Международном форуме тюркских государств по мультимодальному транспорту и логистике, который пройдет в ноябре в Ташкенте.

Президент поддержал инициативу по созданию Тюркского инвестиционного фонда и предложил учредить Совместную венчурную компанию для поддержки инновационных проектов. Он также предложил создать единый инвестиционный портал с актуальной информацией о проектах стран ОТГ.

Отдельное внимание Мирзиёев уделил промышленной кооперации. Он предложил разработать специальную программу по созданию производственных мощностей в химической, энергетической, горнодобывающей, фармацевтической, кожевенной, пищевой и строительной отраслях.

В экологической повестке президент Узбекистана поддержал инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о создании в Будапеште Института по предотвращению засухи. Он также предложил разработать совместную дорожную карту по реализации природоохранных проектов. Мирзиёев напомнил, что ключевые инициативы в сфере «зеленого развития» были озвучены на недавнем Международном климатическом форуме в Самарканде.

В политической части выступления глава Узбекистана подчеркнул необходимость подписания предложенного Ташкентом Договора о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств. Он выразил уверенность, что документ укрепит единство стран ОТГ и создаст прочную правовую базу для многостороннего сотрудничества.

Саммит в Будапеште стал первым мероприятием ОТГ, проведенным на территории страны-наблюдателя. В нем приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президенты Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

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