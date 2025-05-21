Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал заявление в день памяти жертв депортации черкесов.

«Черкесских братьев, несправедливо, противозаконно, бесчеловечными методами изгнали с их родины – Кавказа. Я молю Аллаха о милости к погибшим и от всего сердца разделяю их невыразимые страдания», – подчеркнул президент.

Заявление прозвучало в день памяти депортации черкесов, произошедшей более полутора веков назад. Речь идет о трагедии 1864 года, когда сотни тысяч человек были насильственно изгнаны с исторических кавказских земель в Османскую империю.