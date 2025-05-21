ТУРЦИЯ
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Турция помнит трагедию черкесов
Президент Турции выступил с заявлением в 161-ю годовщину массовой депортации черкесов
Турция помнит трагедию черкесов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
час назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал заявление в день памяти жертв депортации черкесов.

«Черкесских братьев, несправедливо, противозаконно, бесчеловечными методами изгнали с их родины – Кавказа. Я молю Аллаха о милости к погибшим и от всего сердца разделяю их невыразимые страдания», – подчеркнул президент.

Заявление прозвучало в день памяти депортации черкесов, произошедшей более полутора веков назад. Речь идет о трагедии 1864 года, когда сотни тысяч человек были насильственно изгнаны с исторических кавказских земель в Османскую империю.

 

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