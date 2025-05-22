ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль впустил помощь в Газу — но не на север
В сектор Газа впервые за 81 день были пропущены гуманитарные грузы, но помощь не дошла до северных районов из-за продолжающейся блокады
Израиль впустил помощь в Газу — но не на север
Впервые с начала 81-дневной блокады сектор Газа получил ограниченные поставки гуманитарной помощи / Reuters
22 мая 2025 г.

Впервые с начала 81-дневной блокады сектор Газа получил ограниченные поставки гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба правительства Газы. По его данным, в понедельник через контрольно-пропускной пункт Керем Абу Салем в эксклав въехали 87 грузовиков. Большинство из них направлены международным и неправительственным организациям.

Руководитель пресс-службы Исмаил ас-Савабита отметил, что грузы доставлены для покрытия критических гуманитарных нужд и будут распределяться через уполномоченные структуры. В то же время председатель Ассоциации частных перевозчиков Газы Нахид Шуахибир заявил, что общее число въехавших фур составило 92. Из них 75 машин доставили муку для пекарен в южной и центральной частях сектора.

12 грузовиков доставили питательные добавки для детей, предоставленные ЮНИСЕФ, в город Дейр-эль-Балах. Еще 5 фур перевезли продукты питания, включая сахар, предоставленные ОАЭ.

Тем не менее гуманитарная помощь не смогла попасть в северные районы Газы, так как израильская армия полностью перекрыла маршрут через коридор Нецарим. Шуахибир подчеркнул, что ежедневные потребности сектора составляют не менее 500 грузовиков помощи и 50 топливных цистерн. Закрытие КПП и ограничения на транспортировку продолжают усугублять гуманитарную катастрофу.

Ранее израильская армия усилила атаки по сектору и объявила о начале новой наземной операции с целью «расширения и закрепления» военного присутствия. Израильские военные также распространили листовки с угрозами и призывами к палестинцам покинуть северные районы и переместиться на юг.

По данным израильских СМИ, Израиль готовится к размещению палестинцев в лагерях временного проживания. Космические снимки показали, что в Рафахе армия выровняла крупные участки под такие объекты. Международные организации, включая ООН, уже предупредили, что дальнейшая эскалация и массированные перемещения населения усугубят гуманитарную катастрофу.

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