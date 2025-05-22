Партия президента Франции Эммануэля Макрона предлагает запретить ношение мусульманского платка девочками младше 15 лет во всех общественных местах. Этот шаг стал частью более широкой кампании против так называемого «политического исламизма», которую президент обсудил на экстренном совещании с министрами.

Поводом стал отчет о деятельности «Братьев-мусульман» во Франции, заказанный Елисейским дворцом в прошлом году. В документе движение, основанное в Египте более 90 лет назад, названо угрозой для «национальной сплоченности» и «республиканских институтов».

Бывший премьер-министр, а ныне лидер макроновской партии «Возрождение» Габриэль Атталь предложил ввести уголовную ответственность за ношение платка. По его мнению, девочки якобы не сами приняли решение носить хиджаб, а по принуждению со стороны взрослых. Доказательств он не привел.

«Хиджаб в раннем возрасте угрожает гендерному равенству и нарушает права детей», — утверждает Атталь.

На левом фланге предложения вызвали критику. Социалист Жером Гедж обвинил правительство в «погоне за крайне правыми» и использовании принципов светскости против мусульман. В оппозиции заявили, что президент хочет использовать исламофобию для увеличения своих рейтингов среди радикальных правых, которые давно призывают запретить хиджабы.

По данным AFP, отчет Макрона подчеркивает «нисходящее» проникновение фундаменталистских структур — через школы, спортивные секции, благотворительные и культурные объединения. Елисейский дворец предупредил: в краткосрочной перспективе это несет прямую угрозу. Правда, не уточнил, чему именно и как угрожает ношение хиджабов и рост популярности ислама.

Пока неизвестно, войдут ли ограничения на ношение мусульманских платков в окончательный перечень правительственных мер. Однако уже обсуждается возможность запрета на религиозную одежду в спортивных соревнованиях.

Совет мусульман Франции в ответ призвал не допустить массовой стигматизации: «Государство должно избегать распространения подозрений на всех мусульман».