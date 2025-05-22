Самое важное наследие, которое мы оставим нашим детям, — это Турция без террора. Так президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение террористической организации PKK о сложении оружия и самороспуске. Заявление турецкий лидер сделал журналистам на борту самолета по возвращении из Венгрии, где он участвовал в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште.

«Дети, родившиеся когда возникла эта проблема, сегодня старше 40 лет. Несколько поколений родились в этой проблеме и долгие годы она оставалась нерешенной», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о терроре.

Турецкий лидер подчеркнул историческое значение момента: «Самое важное наследие, которое мы оставим нашим детям, — это Турция без террора». Он отметил, что после многолетних страданий, потерь и борьбы достижение этой точки действительно обнадеживает.

«Видеть этот успех сегодня в тени неописуемых болей, которые я испытывал на похоронах шехидов, террористических актов, разрывавших наши сердца, является для меня источником неописуемой гордости», — добавил президент.

Эрдоган особо выделил роль «матерей Диярбакыра», которые годами требовали вернуть своих детей из рядов PKK: «Скоро матери обнимут своих детей. Я верю, что мы получим и эти радостные вести».

Президент также отметил изменение в подходе к проблеме: «Во время моего премьерства я говорил о закапывании оружия. Теперь на достигнутом этапе это выражение превратилось в сложение и сдачу оружия».

По словам Эрдогана, когда будут предприняты эти шаги, «наши шехиды тоже, с Божьей помощью, обретут покой». Он также указал на политические перспективы для партии DEM: освобождение от диктата оружия даст партии возможность вести политическую борьбу в совершенно ином ключе.

Ранее Эрдоган принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Будапеште, который впервые прошел в стране-наблюдателе и в пределах границ Евросоюза.

Итоги саммита в Будапеште

Ранее Эрдоган принял участие в неформальном саммите ОТГ в Будапеште под председательством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это первый саммит организации, проведенный в стране-наблюдателе и в пределах границ Евросоюза.

«Благодаря нашей ОТГ с 5 полноправными и 4 странами-наблюдателями, слава Богу, активность и видимость растет с каждым днем», — отметил Эрдоган.

Президент подчеркнул экономические достижения сотрудничества: торговый оборот Турции с четырьмя полноправными членами организации за последние пять лет вырос почти на 50% и достиг примерно 80 млрд долларов.

На саммите была принята Будапештская декларация и еще три документа лидерами, а министры иностранных дел согласовали четыре документа. Особое внимание было уделено Северному Кипру как неотъемлемой части тюркского мира, а также ситуации в Газе, Палестине, Сирии и Афганистане.

Отношения с Венгрией

Отвечая на вопрос об отношениях с Венгрией, Эрдоган заявил, что у Турции «есть глубокая дружба с Венгрией, и мы находимся в тесном сотрудничестве. С премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном у нас также очень хорошие отношения».

Президент отметил, что Венгрия является одним из важнейших сторонников членства Турции в Евросоюзе, а страны активно сотрудничают в рамках НАТО, включая оборонную промышленность, энергетику, сельское хозяйство и малый и средний бизнес.

Во время саммита нобелевскому лауреату, турецкому ученому профессору Азизу Санджару была вручена премия имени Алишера Навои за вклад в единство тюркского мира.