Евросоюз и несколько европейских стран вызвали израильских послов после того, как армия Израиля открыла огонь по дипломатической делегации в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу. По данным Politico, в Брюсселе «‎были в ярости»‎, узнав об обстреле дипломатов.

Делегация, в которую входили представители ЕС, Франции, Германии, Бельгии, Ирландии, Италии, Испании, Турции, Китая, Канады и других стран, прибыла в Палестину 21 мая. Ее целью была гуманитарная миссия. Несмотря на заранее согласованный маршрут и все договоренности с Тель-Авивом, израильские военные открыли огонь по дипломатам. Инцидент вызвал международный скандал и резкую реакцию.

Израильская армия признала, что открыла «‎предупредительный огонь»‎, заявив, что делегация якобы отклонилась от согласованного маршрута и вошла в «запрещенную» зону. Пострадавших не было, но видео с места происшествия, на котором дипломаты спасаются бегством под выстрелы, вызвало волну возмущения.

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас назвала произошедшее «недопустимым», подчеркнув, что «даже предупредительные выстрелы — это выстрелы». Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Бельгии, Ирландии и Испании заявили, что вызывают израильских послов для объяснений. Турция и Саудовская Аравия потребовали немедленного расследования.

Палестинские власти назвали действия армии Израиля «умышленным нападением на официальную международную делегацию». По их словам, цель Израиля — изоляция и полное подчинение Дженина и других городов Западного берега.

Инцидент произошел на фоне масштабной израильской военной операции, которая продолжается в северной части Западного берега уже четвертый месяц. Дженин, Тулькарм и Нур-Шамс стали главными целями, где ежедневно происходят рейды, аресты, снос домов и насильственное перемещение населения. По данным ООН, более тыс. палестинцев стали беженцами из-за израильской военного вторжения на север Западного берега — многие из них остались без крова.

ЕС ранее на этой неделе заявил, что заморозит соглашения о торговом сотрудничестве с Израилем на фоне резкого ухудшения гуманитарной ситуации в Газе и на Западном берегу.



