Двое сотрудников посольства Израиля в США были застрелены возле Еврейского музея Вашингтона поздно вечером 21 мая. Жертвами стала молодая пара дипломатов, покидавшая мероприятие в музее. По словам полиции, стрелявший — 30-летний Элиас Родригес из Чикаго — ходил у здания, прежде чем достать пистолет и открыть огонь.

Подозреваемый был оперативно задержан охраной музея и передан полиции. Следствие пока не называет возможный мотив, но подтверждает: Родригес не числился в списках угроз и не находился под наблюдением. Оружие было изъято на месте преступления.

Эксперты в области безопасности называют произошедшее заранее спланированным нападением. Вашингтонский аналитик Ричард Уайц отметил, что нападавший «выбрал момент, чтобы нанести максимальный урон». Музей находится всего в нескольких метрах от местного офиса ФБР.

По словам очевидцев, стрелок подошел к группе из четырех человек и открыл огонь в упор, убив мужчину и женщину. Израильский посол Йехиэль Лейтер сообщил, что пара собиралась обручиться на следующей неделе в оккупированном Иерусалиме. «Прекрасная пара, строившая планы на будущее», — сказал дипломат.

Президент США Дональд Трамп назвал убийство актом антисемитизма и выразил соболезнования в социальной сети Truth Social. «Ненависти и радикализму не место в США», — подчеркнул политик.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что город не потерпит проявлений террора или антисемитизма. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку «омерзительным актом ненависти».

ФБР и Министерство внутренней безопасности США начали расследование. История с убийством дипломатов может серьезно изменить отношение Трампа к конфликту Израиля и Палестины. Как пишет New York Times (NYT), консервативный фонд «Наследие», имеющий огромное влияние на Трампа, призвал запретить любую критику Израиля, приравняв ее к антисемитизму. Цель фонда — подавить и признать незаконным все движение солидарности с Палестиной.



