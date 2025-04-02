ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Удар по Кривому Рогу: есть жертвы
Российская баллистическая ракета убила в Украине четверых и ранила 14 человек. Зеленский потребовал от партнеров усилить ПВО Украины
Удар по Кривому Рогу: есть жертвы
Удар по Кривому Рогу
2 апреля 2025 г.

Российские войска нанесли баллистический ракетный удар по Кривому Рогу днем 2 апреля, в результате чего погибли четыре человека и ранены 14. Об этом сообщили украинские должностные лица.

По информации Воздушных сил Украины, в 17:03 поступило предупреждение о скоростной цели, направляющейся в сторону Кривого Рога. Удар пришелся по одному из предприятий города, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Среди пострадавших — 8-летний мальчик, находящийся в тяжелом состоянии в травматологическом отделении, и 6-летняя девочка, которой помощь оказали на месте. Также госпитализированы 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года.

Взрывной волной повреждены многоквартирные дома, спортзал, выбиты окна в административных зданиях и многоэтажках. Возникший пожар спасатели потушили к 19:13.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что по городу была выпущена баллистическая ракета. До отбоя воздушной тревоги жителей призвали находиться в безопасных местах.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку заявлением: «Все подобные российские удары доказывают, что Украине нужно достаточно систем и ракет ПВО, чтобы мы могли защитить всех людей в Украине от российского террора. Работаем со всеми партнерами ради этого».

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