Испанская полиция освободила трех германских детей, которых родители годами удерживали в изоляции в собственном доме в Овьедо под предлогом борьбы с COVID-19. По данным СМИ, семья с 2021 года жила так, будто пандемия не закончилась: дети носили по три маски одновременно, не посещали школу и не выходили на улицу.

Офицеры заявили, что при задержании родители потребовали от них надеть маски, а в доме обнаружили горы мусора, лекарства, запасы масок и больную кошку, которую не вывозили к ветеринару из-за страха заразиться вирусом. Соседи описывали семью как замкнутую и «живущую в прошлом».

Детей — восьмилетних близнецов и десятилетнего ребенка — пришлось расспрашивать на английском: они не говорили по-испански и никогда не ходили в школу. Когда их вывели на улицу, они, по словам полиции, «впервые глубоко вдохнули» и с изумлением трогали траву на лужайке.

Следователи связывают поведение родителей с тяжелой формой постпандемического расстройства. Германские СМИ называют дом, где жила семья, «виллой ужаса». Расследование продолжается, задержанные — граждане Германии и США.