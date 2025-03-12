Премьер-министр Польши Дональд Туск прибудет в Анкару 12 марта по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в Управлении коммуникаций.

Главными темами переговоров станут укрепление двусторонних связей, перспективы сотрудничества в сфере безопасности, а также отношения Турции и ЕС на фоне предстоящего председательства Польши в Совете ЕС.

Ожидается, что лидеры обсудят российско-украинскую войну и будущее трансатлантических отношений.

Туск ранее подчеркнул, что Польша рассматривает «нестандартные форматы» для усиления своей обороны, а Турция является ключевым партнером в этих усилиях.

Его визит проходит на фоне дискуссий в ЕС о безопасности после заявлений Дональда Трампа о возможном пересмотре военных обязательств США перед Европой.