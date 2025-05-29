Евросоюз заявил о планах укрепить свое присутствие в Черном море, чтобы сдержать растущее влияние России и защитить ключевую морскую инфраструктуру. «Активная роль ЕС крайне важна для обеспечения мира и безопасности в Черноморском регионе, особенно на фоне войны России против Украины», — подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно новой стратегии, представленной в среду, ЕС намерен наладить более тесное взаимодействие с прибрежными странами — за исключением России. Планируется создание «морского центра безопасности», который, по словам главы внешнеполитического ведомства Каи Каллас, станет «системой раннего предупреждения Европы» и будет следить за защитой важной инфраструктуры, включая подводные кабели и нефтяные платформы.

Кроме Украины, документ предусматривает сотрудничество с Молдовой, Грузией, Арменией, Азербайджаном и Турцией. «Это приглашение к более тесной кооперации по вопросам, которые касаются всех нас, и это также отвечает интересам Турции», — сказала Каллас. Она подчеркнула, что работа в Черном море будет вестись совместно с НАТО, чтобы противостоять обходу антироссийских санкций и усилить транспортные и энергетические связи региона.

ЕС также собирается развивать новые энергетические, транспортные и цифровые коридоры, соединяющие Европу с Кавказом и Центральной Азией. «Черное море — это ключевой маршрут, который позволит нам укрепить связь с Азией в обход России», — отметила комиссар по расширению Марта Кош.