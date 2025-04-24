ТУРЦИЯ
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Турция отвечает: «1915 год — не инструмент политики»
Анкара раскритиковала заявления иностранных политиков, раздувающих конфликты из исторических травм и призвала не мешать процессу нормализации с Ереваном
Турция отвечает: «1915 год — не инструмент политики»
24 апреля 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в ответ на комментарии ряда иностранных официальных лиц о событиях 1915 года, подчеркнув, что подобные высказывания противоречат как исторической истине, так и международному праву.

В заявлении под №91 от 24 апреля 2025 года Анкара решительно отвергла попытки политизации трагических событий прошлого, назвав их «лишенными юридической силы» и направленными на «эксплуатацию боли ради политических целей».

Турция вновь напомнила о своем предложении создать Совместную историческую комиссию и о том, что ее архивы открыты для объективного научного изучения.

«Мы последовательно выступаем за мир, диалог, взаимопонимание и общее процветание как на региональном, так и на глобальном уровне», — подчеркнули в турецком МИД.

В завершение Турция призвала международное сообщество не поощрять действия радикальных кругов, стремящихся «вытеснить вражду из истории», и вновь озвучила призыв поддержать процесс нормализации отношений с Арменией.

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