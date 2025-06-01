ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина за день лишила РФ трети стратегических ракетоносцев
По заявлению СБУ, ущерб от операции «Паутина» оценивается в 7 млрд долларов. Американские СМИ сообщили: Трамп ничего не знал
Украина за день лишила РФ трети стратегических ракетоносцев
Глава СБУ Василий Малюк / AP
12 часов назад

Служба безопасности Украины (СБУ) официально заявила об успешной спецоперации «Паутина», в ходе которой беспилотники нанесли удары по военным аэродромам в России. По данным ведомства, дроны поразили 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, а суммарный ущерб превысил 7 млрд долларов. Независимых подтверждений этой информации нет.

Атаки дронов произошли утром 1 июня и затронули 5 российских аэродромов: «Дягилево» в Рязанской области, «Оленья» в Мурманской, «Белая» в Иркутской, аэродром «Иваново» в Ивановской области и «Воскресенск» в Московской.

В СМИ сообщалось, что в результате ударов были повреждены самолеты стратегической авиации, включая А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Минобороны РФ в свою очередь признало атаки на авиабазы (но не все), однако заявило, что пожары произошли лишь на двух — в Мурманской и Иркутской областях. Все возгорания, по данным ведомства, быстро были ликвидированы. Также российские власти сообщили, что пострадавших среди военных и гражданского персонала нет.

По данным СБУ, подготовка к операции длилась около полутора лет — ее курировал лично президент Владимир Зеленский. В рамках подготовки в Россию были тайно переправлены FPV-дроны, которые затем размещались в специально оборудованных деревянных конструкциях, замаскированных под бытовки. Эти конструкции были установлены на грузовиках, припаркованных вблизи целевых аэродромов. В нужный момент крыши этих конструкций дистанционно открывались, и дроны запускались для атаки.

Зеленский назвал операцию «абсолютно блестящим результатом» и подчеркнул, что она была полностью разработана и реализована украинскими спецслужбами. Российские военные блогеры и аналитики окрестили это событие «русским Перл-Харбором», отмечая ее неожиданность и масштаб.

На этом фоне американские издания Axios и CBS News со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что администрация президента Дональда Трампа якобы не была уведомлена заранее о планах Украины атаковать российские аэродромы.

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