ВОЙНА В ГАЗЕ
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ХАМАС к переговорам готов
Палестинское движение готово к переговорам несмотря на воскресное убийство 50 человек израильскими силами у центров помощи
ХАМАС к переговорам готов
Израильские удары по Газе / Reuters
10 часов назад

Движение ХАМАС заявило в воскресенье вечером о готовности немедленно начать новый раунд непрямых переговоров с Израилем для разрешения спорных вопросов и достижения постоянного прекращения огня в секторе Газа.

Заявление прозвучало после того, как израильские силы открыли огонь по гражданским лицам у центров раздачи гуманитарной помощи. В результате стрельбы погибли 50 палестинцев и были ранены более 200.

«Мы приветствуем продолжающиеся катарские и египетские усилия по достижению окончания войны, которую ведет сионистская оккупация против нашего народа в секторе Газа», — говорится в заявлении ХАМАС.

Движение подтвердило готовность «немедленно начать непрямые переговоры для достижения соглашения по спорным пунктам таким образом, чтобы обеспечить облегчение для нашего народа, положить конец гуманитарной катастрофе и привести к постоянному прекращению огня и полному выводу оккупационных сил».

Воскресная трагедия произошла утром в воскресенье в районе аль-Маваси к западу от Рафаха, где большие толпы собрались у центра раздачи помощи, управляемого американской организацией. По свидетельствам очевидцев, израильские военные машины открыли огонь, а беспилотники сбросили взрывчатку.

Медицинский работник описал ситуацию вокруг центра раздачи как «крайне опасную», отметив, что скорая помощь с трудом добиралась к раненым из-за продолжающейся стрельбы.

Правительственный медиа-офис Газы обвинил Израиль в том, что он «систематически и злонамеренно использует гуманитарную помощь как оружие войны для шантажа голодающих гражданских лиц и принудительного сбора их в открытых зонах убийства».

Согласно израильскому армейскому радио, план Израиля по раздаче помощи направлен на превращение севера территории в «полностью обезлюдевшую зону».

Ранее в воскресенье Египет и Катар выразили надежду на быстрое достижение 60-дневного временного перемирия между Израилем и ХАМАС, которое проложит путь к длительному прекращению огня.

С 2 марта Израиль держит закрытыми все пограничные переходы, отрезав поставки продовольствия, медикаментов, топлива и других жизненно важных товаров для 2,4 млн жителей Газы.

С октября 2023 года Израиль ведет разрушительную военную кампанию в Газе, в результате чего погибли почти 54 400 палестинцев, большинство из которых женщины и дети.

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