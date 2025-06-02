ПОЛИТИКА
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Польша выбрала оппозиционного кандидата
Оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши и пообещал не направлять войска в Украину и выступать против ее вступления в НАТО
Польша выбрала оппозиционного кандидата
Кароль Навроцкий и его штаб / Reuters
2 часа назад

Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий победил во втором туре президентских выборов в Польше. По данным Polsat News, после подсчета 100% голосов он получил 50,89% (10,6 млн), а его соперник — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую либеральную «Гражданскую коалицию», — 49,11% (10,2 млн). Явка составила 72,8%. 

Первые экзитполы указывали на небольшое преимущество Тшасковского, но итог оказался в пользу Навроцкого. В первом туре, прошедшем 19 мая, Тшасковский получил 31,36%, Навроцкий — 29,54%. 

42-летний Навроцкий — историк, специализирующийся на теме антикоммунистического сопротивления. С 2021 года он возглавлял Институт национальной памяти. В России его объявили в розыск за снос памятников Красной армии. 

Во время кампании Навроцкий резко высказывался по украинскому вопросу. Он заявил, что Украина «не готова ко многим процессам» и выступил против ее вступления в НАТО. Кроме того, он пообещал не направлять польских военных в Украину, даже если с таким запросом выступит президент США Дональд Трамп. При этом Навроцкий отметил, что Польша должна сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после завершения войны. 

Киев подал заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. Тогдашний генсек Йенс Столтенберг не исключал такого шага в случае отказа Украины от оккупированных территорий. Новый глава альянса Марк Рютте заявил, что вопрос больше не стоит на повестке. 

Дональд Трамп также неоднократно заявлял, что именно курс Украины на вступление в НАТО стал одной из причин войны. Он подчеркивал, что Киев никогда не станет членом альянса. 

Президент России Владимир Путин требует отказа от расширения НАТО и письменных гарантий, что Украина, Молдова и Грузия не будут приняты в альянс. Москва также предупреждала, что участие западных военных в конфликте в Украине может привести к прямому столкновению с НАТО и Третьей мировой войне. 

 

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