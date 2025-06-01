Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Военно-воздушные силы страны с 114-й годовщиной их создания. В посте на X он подчеркнул: ВВС — «грозная сила, источник гордости в небесах и мощь, сдерживающая угрозы», а также выразил благодарность и почтение погибшим летчикам.

Президент заявил, что ВВС Турции, обладая «непревзойденным мастерством и высокой скоростью», входят в число лучших в мире и всегда выполняют задачу по обеспечению безопасности граждан и защите страны.

Турецкий лидер отметил, что благодаря инвестициям в технологии и модернизацию ВВС остаются важной частью национальной обороны и служат гарантией мира в регионе.

Министерство обороны Турции также поздравило всех, кто служит в рядах ВВС, подчеркнув их вклад в «сохранение мира и спокойствия» внутри страны и за ее пределами.