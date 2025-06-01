ТУРЦИЯ
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ВВС Турции — 114 лет
Президент Эрдоган поздравил национальные воздушные силы, отметив мощь и значение авиации для обороны страны
ВВС Турции — 114 лет
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13 часов назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Военно-воздушные силы страны с 114-й годовщиной их создания. В посте на X он подчеркнул: ВВС — «грозная сила, источник гордости в небесах и мощь, сдерживающая угрозы», а также выразил благодарность и почтение погибшим летчикам.

Президент заявил, что ВВС Турции, обладая «непревзойденным мастерством и высокой скоростью», входят в число лучших в мире и всегда выполняют задачу по обеспечению безопасности граждан и защите страны.

Турецкий лидер отметил, что благодаря инвестициям в технологии и модернизацию ВВС остаются важной частью национальной обороны и служат гарантией мира в регионе.

Министерство обороны Турции также поздравило всех, кто служит в рядах ВВС, подчеркнув их вклад в «сохранение мира и спокойствия» внутри страны и за ее пределами.

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