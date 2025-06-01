Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле, увеличив ее с 12 до 14 человек. Переговоры запланированы на 2 июня в отеле «Чыраган».

Делегацию по-прежнему возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В состав вошли представители силовых ведомств, Генштаба, внешней разведки, СБУ и МИД, включая первого замминистра иностранных дел Сергея Кислицу и замначальников Генштаба Евгения Острянского и Алексея Шевченко.

По сравнению с первым раундом 16 мая из состава исключен Алексей Маловацкий, но добавлены три новых участника: юрист Генштаба Андрей Фомин, представитель омбудсмена Юрий Ковбаса и замначальника Генштаба Острянский.

Агентство Reuters ознакомилось с украинскими мирными предложениями, которые Киев уже передал российской стороне. Документ предусматривает полное прекращение огня на 30 дней, обмен пленными по принципу «всех на всех», возвращение депортированных украинских детей и получение Украиной гарантий безопасности с участием международного сообщества.

Ключевым требованием Украины остается непризнание территориальных приобретений России с февраля 2014 года и отказ от ограничений на численность ВСУ или размещение войск союзников на украинской территории. Киев настаивает на праве выбирать членство в евроатлантических структурах.

Россия заявила о подготовке собственного меморандума «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», но отказалась передать документ до встречи в Стамбуле или обнародовать его содержание.

Первый раунд переговоров 16 мая завершился договоренностью об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», который прошел с 23 по 25 мая.