Глава российской делегации на стамбульских мирных переговорах Владимир Мединский сообщил, что Россия получила от Украины текст меморандума по урегулированию.

По его словам, документ был передан на украинском и английском языках.

«Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», — отметил Мединский.

Он добавил, что ключевые положения украинского предложения уже опубликованы в западных СМИ. Ожидается, что Киев поставит вопрос о прекращении огня и предложит обсудить возможность встречи лидеров двух стран.

Мединский также заявил, что российская сторона готова передать свой вариант меморандума и предоставить по нему необходимые пояснения.

Первый раунд переговоров прошел 16 мая в стамбульской резиденции Долмабахче.

По итогам встречи стороны договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000», а также пообещали представить подробные предложения по прекращению огня.

Второй раунд состоится 2 июня во дворце Чыраган.

Москва и Киев подтвердили, что обмен пленными, согласованный в ходе переговоров, был завершен 25 мая.

Накануне нового раунда министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Москву и Киев. В обеих столицах он провел переговоры с руководством и высокопоставленными представителями сторон.