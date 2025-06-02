Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на прошлой неделе уведомила руководство Совета национальной безопасности, Минфина и Госдепартамента о приостановке всей деятельности по введению санкций против Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Источник, близкий к Белому дому, отметил, что в результате этого шага политика «максимального давления» на Тегеран, к которой президент Дональд Трамп вернулся после вступления в должность в январе, фактически застопорилась.

Во время своего первого срока Трамп уже применял эту стратегию в отношении Ирана. После возвращения в Белый дом он пообещал продолжить курс, исключающий появление у Тегерана ядерного оружия.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли не опровергла информацию о заморозке санкционной активности. Она заявила, что все новые решения будут озвучиваться администрацией президента или соответствующими ведомствами.

Последний раз США расширяли санкции против Ирана в середине мая. Это произошло на фоне продолжающихся переговоров по иранской ядерной программе. По данным WSJ, Министерство финансов США минимум трижды откладывало анонс новых ограничений.

По мнению части собеседников издания, пауза в санкционной политике связана с необходимостью переоценки возможных шагов в условиях «чувствительных» переговоров с Ираном.

Другие источники выразили обеспокоенность тем, что ключевые политические игроки не были заранее проинформированы об изменении курса.

При этом в американской администрации нет ясности, касается ли пауза только будущих санкций или может затронуть и уже действующие меры. Речь идет, в частности, об ограничениях на продажу иранской нефти и заморозке активов. Эти меры пока остаются в силе.

Непрямые переговоры между США и Ираном при посредничестве Омана начались в апреле. По итогам пятого раунда стороны договорились продолжить обсуждения.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия. Он также ставил под сомнение необходимость мирной атомной энергетики в стране, обладающей большими запасами нефти.

Главный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Али Шамхани — заявлял, что Тегеран обязуется не производить ядерное оружие в случае отмены американских санкций.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призывает США отказаться от давления и силовых методов в отношении Ирана.