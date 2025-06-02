Москва и Киев вновь попытаются найти путь к миру. 2 июня в Стамбуле состоится второй раунд прямых переговоров между российской и украинской делегациями — первые такие встречи с 2022 года. Но, несмотря на дипломатическую активность, позиции сторон по-прежнему остаются далекими друг от друга.

Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. Россиян снова будет представлять помощник президента Владимир Мединский. Переговоры пройдут в отеле Ciragan Palace — бывшем дворце султана на берегу Босфора.

В воскресенье, за день до встречи, Украина нанесла один из самых дерзких ударов по территории России за всю войну. По данным Киева, были атакованы пять аэродромов в глубине страны. Около 40 стратегических бомбардировщиков (треть всего флота этого типа ВВС) получили повреждения. Позже в Украине признали, что это стало результатом операции «Паутина», к которой украинская разведка готовилась 18 месяцев. Дроны тайно доставили в Россию, а затем запустили с территории неподалеку от военных баз.

Параллельно российская армия активизировала наступление в Сумской области и продолжает бомбить Харьков. По данным местных властей, в результате ракетных ударов пострадали как минимум шесть человек, включая семилетнего ребенка.

С чем Москва и Киев едут в Стамбул?

Каждая сторона подготовила свой меморандум — документы с предложениями по прекращению войны. По словам Мединского, Москва передаст украинской стороне свой вариант 2 июня и даст «необходимые пояснения». Киев, в свою очередь, заранее отправил свою версию — Reuters опубликовало полный текст, в котором говорится о полном прекращении огня, возвращении военнопленных, репарациях и восстановлении территориальной целостности Украины. Киев отказывается признавать какие-либо территориальные уступки и требует западных гарантий безопасности.

США, Великобритания, Франция и Германия направили в Стамбул дипломатических советников, чтобы участвовать в процессе. Однако, как подчеркнул представитель США Кит Келлог, стороны все еще далеки от компромисса. Президент Трамп требует скорейшего достижения мира и угрожает «уйти» от конфликта, если стороны не договорятся.

Президент Зеленский вновь заявил, что мир невозможен без личной встречи с Владимиром Путиным. Кремль пока отвергает такую возможность, настаивая, что сначала стороны должны согласовать все параметры соглашения.