ТУРЦИЯ
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Турция требует прохода помощи в Газу
Глава турецкой разведки Ибрагим Калын обсудил с представителем ХАМАС Халилом Хайе переговоры о прекращении огня и гуманитарную ситуацию в Газе
Турция требует прохода помощи в Газу
Глава турецкой разведки Ибрагим Калын / AA
день назад

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын провел телефонный разговор с заместителем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Халилом Хайе.

Разговор состоялся накануне вечером. Стороны обсудили текущий этап переговоров о прекращении огня. Эти переговоры ведутся на основе последних предложений, переданных ХАМАС при посредничестве специального представителя США Стива Уиткоффа.

В ходе беседы обсуждалась гуманитарная катастрофа в Газе и масштаб разрушений. Особое внимание было уделено усилиям Турции по взаимодействию с международным сообществом для немедленного обеспечения доступа гуманитарной помощи.

Калын подчеркнул, что Турция решительно поддерживает палестинский народ.

Стороны обсудили необходимые шаги для ускорения обмена пленными, доставки гуманитарной помощи и достижения устойчивого прекращения огня.

Также была подтверждена важность продолжения переговоров при посредничестве США, Катара и Египта. Отдельно была подчеркнута значимость давления международного сообщества на Израиль для прекращения гуманитарной трагедии в Газе.

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