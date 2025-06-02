Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын провел телефонный разговор с заместителем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Халилом Хайе.

Разговор состоялся накануне вечером. Стороны обсудили текущий этап переговоров о прекращении огня. Эти переговоры ведутся на основе последних предложений, переданных ХАМАС при посредничестве специального представителя США Стива Уиткоффа.

В ходе беседы обсуждалась гуманитарная катастрофа в Газе и масштаб разрушений. Особое внимание было уделено усилиям Турции по взаимодействию с международным сообществом для немедленного обеспечения доступа гуманитарной помощи.

Калын подчеркнул, что Турция решительно поддерживает палестинский народ.

Стороны обсудили необходимые шаги для ускорения обмена пленными, доставки гуманитарной помощи и достижения устойчивого прекращения огня.

Также была подтверждена важность продолжения переговоров при посредничестве США, Катара и Египта. Отдельно была подчеркнута значимость давления международного сообщества на Израиль для прекращения гуманитарной трагедии в Газе.