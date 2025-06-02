Германия, главный союзник Израиля в Евросоюзе, похоже, окончательно сменила позицию в отношении Тель-Авива. 1 июня, в ходе острого телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, канцлер Германии Фридрих Мерц сделал срочное и недвусмысленное заявление: гуманитарная помощь должна немедленно поступить гражданскому населению Газы — и быть безопасно распределена.

Мерц подчеркнул: поставки еды, медикаментов и воды в Газу — это не просто приоритет, а абсолютная необходимость. По его словам, пока Израиль продолжает бомбардировки и искусственно создает гуманитарную катастрофу, невозможно говорить о реальных переговорах о перемирии и освобождении заложников.

Канцлер также выразил надежду на скорое начало переговоров и заключение сделки о прекращении огня. Но его риторика стала жестче — терпение Германии к военной стратегии Израиля истощается.

Мерц подтвердил, что Германия поддерживает идеи создания двух государств, назвав ее единственным реальным шансом на мирное сосуществование. При этом он ясно дал понять: Берлин по-прежнему поддерживает право Израиля на существование и самооборону. Но недвусмысленно уточнил: даже у союзников есть пределы терпения.

Его заявление прозвучало на фоне усиливающейся критики Израиля со стороны Франции, Великобритании и Канады. Лидеры этих стран заявили, что ограничения на гуманитарную помощь могут повлечь за собой политические последствия для Израиля, в частности, речь может идти о персональных санкциях против министров кабмина Нетаньяху.

Мерц поддержал этот посыл и заявил: «Я больше не понимаю целей израильской армии в Газе».

Нетаньяху в ответ начал огрызаться и обвинил западных лидеров в симпатии к ХАМАС, утверждая, что помощь может быть использована движением в своих целях. Однако ООН считает такие доводы устаревшими и опасными.

Несмотря на недавние поставки помощи, их объем, по словам ООН, — «капля в море». Поставок не хватит, чтобы покрыть базовые потребности хотя бы 1% от 2 млн населения Газы.



