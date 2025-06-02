ПОЛИТИКА
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Лондон готовит для Москвы ядерный сигнал
Великобритания вложит до 15 млрд фунтов в ядерные боеголовки и подводные лодки в рамках новой оборонной стратегии
Лондон готовит для Москвы ядерный сигнал
Атомная подводная лодка на базе Королевского флота в Фаслейне / Reuters
2 часа назад

Министерство обороны Великобритании сообщило о планах расширить флот ударных подводных лодок и увеличить инвестиции в ядерный сдерживающий потенциал.

По данным ведомства, правительство премьер-министра Кира Стармера объявит о расходах в размере 15 млрд фунтов стерлингов (примерно $20 млрд) на программу ядерных боеголовок и строительство до 12 новых подлодок.

Эти меры будут приняты в рамках партнерства AUKUS, которое Великобритания реализует совместно с США и Австралией. Цель — повысить готовность к боевым действиям.

Минобороны уточнило, что новые субмарины заменят подлодки класса Astute. Однако их ввод в строй ожидается не раньше конца 2030-х годов.

В министерстве добавили, что программа по ядерным боеголовкам охватывает одни из самых современных и чувствительных научных, инженерных и производственных объектов страны.

«Наши подводники патрулируют 24/7, защищая нас и наших союзников. Но мы понимаем, что угрозы усиливаются, и должны решительно действовать, чтобы сдерживать российскую агрессию», — заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.

Как ожидается, подробности о новых расходах будут опубликованы в стратегическом обзоре обороны страны.

В отчете Россия будет названа «непосредственной и неотложной» угрозой. Также в нем сделают акцент на уроках, извлеченных из войны в Украине.

Кроме того, особое внимание в документе уделят Китаю. В обзоре Пекин не назовут врагом, но обозначат как «изощренный и настойчивый вызов», который способен к временному альянсу с Москвой. Также будут упомянуты два «региональных дестабилизатора» — Иран и Северная Корея.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания планирует увеличить расходы на собственное оборонное производство на 1,5 млрд фунтов ($2,02 млрд). Гилли назвал это «сигналом для Москвы».

В тех же сообщениях указывалось, что Лондон рассматривает возможность расширения потенциала ядерного сдерживания. В частности, речь идет о закупке истребителей, способных нести тактическое ядерное оружие.

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