Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности операции СБУ по поражению российских стратегических бомбардировщиков, назвав ее результатом полуторагодичной подготовки. В своем вечернем обращении он сообщил ранее неизвестные детали спецоперации.

«Самое интересное – и уже сейчас это можно говорить публично – «офис» нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей», – заявил президент.

По словам Зеленского, в операции использовали 117 дронов, а украинские операторы действовали «на территории разных российских регионов – в трех часовых поясах». Всех участников операции своевременно эвакуировали с российской территории.

«Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Наша самая дальнобойная операция», – подчеркнул Зеленский, назвав результат «абсолютно блестящим».

Министерство обороны России официально подтвердило атаки на военные аэродромы в пяти регионах – Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В ведомстве обвинили в атаке «киевский режим» и сообщили о возгорании «нескольких единиц авиационной техники» в Мурманской и Иркутской областях.

Российские военные также заявили о задержании «нескольких участников теракта», но подробности об их личности не раскрыли.

СБУ оценивает стоимость уничтоженной авиатехники в 7 млрд долларов, сообщив о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных российских аэродромах.

США не были предварительно уведомлены об операции украинских спецслужб, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Трампа.

«Это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории», – заключил Зеленский, одновременно предупредив граждан о готовящемся российском массированном ударе.