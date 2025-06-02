ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США помогли Украине с подрывами аэродромов?
Источники американских СМИ отмечают, что Вашингтон не был в курсе масштабной украинской атаки по стратегическим бомбардировщикам РФ
США помогли Украине с подрывами аэродромов?
Фото из официального Telegram-канала Владимира Зеленского / Others
день назад

1 июня украинские дроны нанесли масштабные удары по российским авиабазам, поразив значительную часть стратегических бомбардировщиков РФ. По утверждению Киева, поражено около 40 самолетов, что составляет 34% всего стратегического авиапарка РФ. И все это без ведома и помощи США, отмечает CBS.

По данным канала, Вашингтон не передавал Украине разведданные для операции «Паутина». Более того, Киев не поставил администрацию Трампа в известность о готовящейся атаке на Россию, опасаясь утечек.

«Администрация не делилась информацией с Зеленским и его командой», — сообщил канал CBS. «Украина собрала все сама».

По данным украинских чиновников, операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк, на ее подготовку ушло полтора года. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские агенты работали на территории России месяцами, в том числе — рядом с региональным управлением ФСБ в Челябинской области, более чем в 2000 км от украинской границы.

Скрытые в грузовиках ударные дроны — всего 117 — были запущены возле военных аэродромов, в том числе в Сибири. Их цель: российские стратегические бомбардировщики, задействованные в налетах на украинские города.

Минобороны РФ подтвердило удары по базам в пяти регионах, в том числе в Мурманской и Иркутской областях. Отмечены пожары, но жертв нет. Однако масштаб атаки ошеломил даже российских экспертов, отмечают СМИ.

Зеленский назвал операцию «самой дальнобойной в истории Украины» и «блестящей». Он добавил, что действия Украины войдут в учебники.

Параллельно с этим в двух регионах РФ — Курской и Брянской областях — были подорваны опоры железнодорожных мостов. Это привело к трагедии: из-за обрушения опор моста в Брянской области погибли 2 человека, более 50 пострадали. 

В преддверии переговоров о перемирии в Стамбуле Зеленский подчеркнул, что Киев настаивает на полном прекращении огня, освобождении пленных и возвращении похищенных детей. Пока неизвестно, скажется ли масштабная атака Украины на мирных переговорах, учитывая, что российские военкоры называют нападение «‎русским Перл-Харбором»‎ и требуют ужесточить позицию.


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