Китайские власти попытались развеять опасения, что новые американские пошлины могут помешать восстановлению экономики страны. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета по делам развития и реформ КНР Чжао Чэньсинь.

По его словам, несмотря на внешние вызовы, целевой показатель роста ВВП на уровне 5% в 2025 году будет достигнут.

Чжао не объявил о новых мерах стимулирования экономики, но заявил, что во втором квартале будет представлена новая политика с учетом текущей ситуации.

«Достижения первого квартала заложили прочный фундамент для экономического развития на весь год. Независимо от того, как изменится международная ситуация, мы будем придерживаться целей развития, сохраним фокус нашей стратегии и сосредоточимся на собственных задачах», — отметил он.

Тем временем Международный валютный фонд, Goldman Sachs и UBS пересмотрели свои прогнозы для Китая в сторону снижения, сославшись на последствия торговой войны. По их оценкам, рост экономики КНР в 2025–2026 годах может оказаться ниже официальных целей.

Заместитель председателя Народного банка Китая Цзоу Лань, выступая вместе с Чжао, сообщил, что регулятор намерен снизить процентные ставки и норму обязательных резервов для коммерческих банков.