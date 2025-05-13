Кремль объявит о том, кто будет представлять российскую сторону на переговорах с Украиной в Стамбуле, только когда Владимир Путин посчитает это нужным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подтвердил, что Россия продолжает подготовку к мирным переговорам, запланированным на 15 мая в Турции.

На вопрос журналистов о представителе России на переговорах Песков ответил: «Нет, как только президент посчитает это нужным, мы объявим».

«Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся», — добавил пресс-секретарь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что будет лично присутствовать на переговорах в Турции и ожидает там Путина. Он также заявил, что украинские силы будут «зеркально» реагировать на прекращение или продолжение огня со стороны России с 12 мая.

«С завтрашнего дня ожидаем прекращения огня – это предложение на столе. Полное и безусловное прекращение огня – длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, – может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясного ответа от России. Войну России все равно придется заканчивать. Убийства должны закончиться. Украинские силы готовы будут реагировать зеркально — чтобы это было честно», — заявил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что партнеры обещали усилить санкции против России в случае отказа Путина от прекращения огня, однако скептически прокомментировал эти обещания словом «посмотрим».

«И у нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры — мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции — и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция», — подчеркнул Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил сомнение, что российская сторона «имеет хоть часть такой смелости, как президент Владимир Зеленский», предложивший Путину личную встречу.

Вопрос о формате и участниках диалога возник после того, как 11 мая Путин высказался за «прямые переговоры» в Стамбуле, а президент США Дональд Трамп призвал Киев «немедленно» согласиться на предложение. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что эти дипломатические усилия «не будут потрачены зря».

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что ключевыми темами переговоров станут спорные территории, статус Запорожской АЭС и доступ Украины к морским путям.