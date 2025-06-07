Американский предприниматель Илон Маск объявил в соцсети X о возможном создании новой политической партии под названием «Америка». Его заявление прозвучало на фоне открытого конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

В публикации Маск задал вопрос: «Не пора ли создать в Америке новую политическую партию, которая действительно будет представлять 80% населения?» В опросе приняли участие более 5,6 млн пользователей, из них 80% ответили «да».

Маск также поделился постом американского блогера и криптопредпринимателя Марио Науфала. Тот назвал участников голосования «уставшими от дуополии истеблишмента» и указал на данные Американского института общественного мнения: 43% американцев отвергают обе ведущие партии, а 56% из них положительно относятся к Маску. В том числе 34% демократов и 72% республиканцев.

По мнению Науфала, партия «Америка» может объединить антисистемные силы и предложить «уничтожение болота, а не просто новое руководство». Маск репостнул это сообщение со своей страницы.

Демократическая и Республиканская партии доминируют в американской политике со второй половины XIX века. Первые представляют левый и либеральный спектр, вторые — правый и консервативный. Контроль над Белым домом и Конгрессом традиционно переходит от одной к другой.

В июне конфликт между Маском и Трампом перешел в публичную фазу. Маск раскритиковал республиканский законопроект о налоговых льготах и тарифную политику. В ответ Трамп заявил, что лучший способ сэкономить бюджет — отказаться от субсидий и контрактов с компаниями Маска.

По словам Маска, он пожертвовал $288 млн на кампанию Трампа — рекордную сумму для выборов 2024 года. Он добавил, что без этой поддержки Трамп проиграл бы. Теперь предприниматель отказался переводить обещанные $100 млн республиканцам и рассматривает возможность финансирования демократов. Трамп в ответ заявил, что Маск «сошел с ума».