Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал резкую публичную критику Илона Маска в адрес президента Дональда Трампа. По словам Вэнса, Маск допустил серьезную ошибку и, возможно, уже не сможет восстановить прежние отношения с главой государства. Об этом пишет Politico.

«Я всегда буду лояльным к президенту, и я надеюсь, что в конечном итоге Илон вернется к нам. Возможно, сейчас это невозможно, потому что он стал таким взрывным», — заявил Вэнс.

Он подчеркнул, что нападать на президента — «большая ошибка», особенно в момент, когда в рядах республиканцев ощущается консолидация вокруг Трампа.

Вэнс отметил, что конфликт с Трампом может иметь негативные последствия не только для страны, но и для самого Маска: «Если у него с президентом будет какая-то кровная вражда, то, прежде всего, это будет плохо для страны, но я не думаю, что это будет хорошо и для Илона».

Вице-президент также прокомментировал более раннее заявление Маска, в котором миллиардер обвинил Трампа в связях с Джеффри Эпштейном, сославшись на «файлы Эпштейна». Хотя пост с прямым обвинением был впоследствии удален, Маск продолжает упоминать эту тему в других публикациях.

«Я просто думаю, что это огромная ошибка для самого богатого человека в мире — быть в этой войне с самым влиятельным человеком в мире», — сказал Вэнс.

Открытый конфликт между Маском и Трампом начался в четверг, после серии сообщений миллиардера в соцсети X. В ответ Трамп заявил, что победил бы на выборах и без его поддержки.

По информации СМИ, в Белом доме якобы предпринимались попытки примирить Маска и президента. Однако позже Трамп заявил, что в ближайшее время не планирует общаться с владельцем X и SpaceX.