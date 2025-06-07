Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лазарини выступил с резкой критикой запрета Израиля на въезд иностранных журналистов в сектор Газа.

По его словам, с 7 октября 2023 года — начала массированных израильских атак — зарубежные корреспонденты не имеют доступа к эксклаву. Лазарини назвал такое ограничение беспрецедентным в современной истории.

Он подчеркнул, что изоляция прессы препятствует объективному освещению событий, усиливает распространение дезинформации, углубляет поляризацию и снижает чувствительность к гуманитарным кризисам. Глава БАПОР призвал немедленно снять запрет и дать международным СМИ возможность свободно работать в Газе.

Также Лазарини выразил поддержку палестинским журналистам, которые, несмотря на опасность, продолжают работать в зоне конфликта. Он отметил, что они «платят высокую цену» за возможность рассказывать миру о происходящем.

По данным Медиаофиса при правительстве в Газе, с начала атак Израиля в октябре 2023 года в секторе Газа погибли 226 сотрудников СМИ. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.

В документе также сообщается о смерти палестинского оператора телеканала Al Arabi Ахмеда Калки. Он скончался от тяжелых ранений, полученных в результате удара израильской армии по двору баптистской больницы «Аль-Ахли».

Власти Газы обвинили израильскую армию в целенаправленных атаках на палестинских журналистов. В заявлении содержится призыв к Международной федерации журналистов, Союзу арабских журналистов и правительствам других стран выступить с осуждением действий Израиля.