Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен решением федерального апелляционного суда, разрешившего администрации Белого дома ограничивать доступ журналистов агентства Associated Press к ряду помещений и мероприятий.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Речь идет, в частности, о доступе к Овальному кабинету, президентской резиденции Мар-а-Лаго и самолету Air Force One.

Как сообщает CNN, суд пришел к выводу, что указанные объекты не являются общественными пространствами, и Белый дом вправе самостоятельно решать, каких журналистов допускать.

«Сегодня большая победа над AP. Они отказались обнародовать факты и правду об Американском заливе. Фейковые новости!!!» — написал Трамп.

История конфликта началась с распоряжения Министерства внутренних дел США, изданного 24 января. В нем говорилось об изменении ряда географических названий, включая переименование Мексиканского залива в Американский.

В феврале Белый дом отказал журналистам Associated Press в доступе в Овальный кабинет и на борт Air Force One. Причиной стало нежелание агентства использовать новое название залива.

В том же месяце Associated Press подало в суд на администрацию президента. Агентство заявило, что отстранение от мероприятий связано с редакционной позицией и нарушает права прессы.