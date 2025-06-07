ПОЛИТИКА
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Трамп празднует победу над журналистами
Федеральный суд разрешил Белому дому ограничивать доступ журналистов Associated Press, что президент Дональд Трамп назвал «большой победой»
Трамп празднует победу над журналистами
Президент США Дональд Трамп / AP
7 июня 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен решением федерального апелляционного суда, разрешившего администрации Белого дома ограничивать доступ журналистов агентства Associated Press к ряду помещений и мероприятий.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Речь идет, в частности, о доступе к Овальному кабинету, президентской резиденции Мар-а-Лаго и самолету Air Force One.

Как сообщает CNN, суд пришел к выводу, что указанные объекты не являются общественными пространствами, и Белый дом вправе самостоятельно решать, каких журналистов допускать.

«Сегодня большая победа над AP. Они отказались обнародовать факты и правду об Американском заливе. Фейковые новости!!!» — написал Трамп.

История конфликта началась с распоряжения Министерства внутренних дел США, изданного 24 января. В нем говорилось об изменении ряда географических названий, включая переименование Мексиканского залива в Американский.

В феврале Белый дом отказал журналистам Associated Press в доступе в Овальный кабинет и на борт Air Force One. Причиной стало нежелание агентства использовать новое название залива.

В том же месяце Associated Press подало в суд на администрацию президента. Агентство заявило, что отстранение от мероприятий связано с редакционной позицией и нарушает права прессы.

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