Астронавт Тува Джихангир Атасевер заявил, что Турции необходимо создать собственную устойчивую космическую экосистему. По его словам, страна должна не просто выйти на международный уровень, но и превзойти действующие мировые стандарты.

«Мы работаем над развитием космической экосистемы, которая позволит Турции выйти на мировой уровень и превзойти международные стандарты в космической отрасли», — заявил он в интервью агентству Анадолу.

Он рассказал, что в последние годы по всей Турции прошли более 110 мероприятий, направленных на популяризацию космических исследований. В них участвовали школьники, студенты и молодежь из разных регионов страны.

«Общественность информировали о значении космических исследований, проводились встречи с молодежью. Результаты экспериментов будут опубликованы в ближайшее время», — отметил он.

Атасевер сообщил, что все эксперименты, проведенные в рамках обеих миссий, прошли успешно.

«Результаты 13 экспериментов, выполненных Альпером Гезеравджи на Международной космической станции, а также 7 экспериментов, проведенных в моей миссии, в настоящее время анализируются преподавателями и исследователями. Ожидаю, что в ближайшее время эти результаты будут обнародованы», — сказал он.

Он подчеркнул, что полученные в ходе миссий знания имеют долгосрочную ценность.

«Важно, что во время выполнения 20 экспериментов в космосе мы накопили ценные технические и операционные знания, которые смогут быть использованы в более амбициозных проектах по исследованию микрогравитации в будущем», — добавил астронавт.

Он также заявил, что тесное сотрудничество между университетами и частным сектором — ключ к развитию космической науки в стране. Это, по его словам, необходимо для повышения общественного интереса и вдохновения новых поколений.

«Мы должны создать устойчивую космическую экосистему, которая даст возможность молодежи, стремящейся стать астронавтами или учеными, продолжать свои исследования и после окончания учебы», — сказал он.

«Именно поэтому мы активно работаем над созданием условий в Турции, которые позволят молодежи развивать свои амбиции как в исследованиях микрогравитации, так и в рамках пилотируемых космических программ», — добавил Атасевер.

«Мы создаем космическую экосистему, которая станет основой для Турции, чтобы она смогла выйти на мировую арену и достичь новых высот в космической сфере», — заключил он.