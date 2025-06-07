Французские автомобилестроительные и оборонные компании приступят к выпуску беспилотников на территории Украины. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню после переговоров с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

По словам Лекорню, к проекту привлечены одна из ведущих французских автомобильных компаний и предприятие оборонного сектора малого или среднего масштаба. Названия компаний министр раскрывать не стал.

«Совместными усилиями они создадут производственные мощности в Украине, где и будут собираться дроны», — сообщил он в интервью Le Monde.

Типы и задачи будущих беспилотников министр не уточнил. Он лишь отметил, что часть продукции будет передана украинским вооруженным силам, а другая останется во Франции.

«Французские войска смогут применять эти дроны в ходе регулярных учений, максимально приближенных к условиям, в которых сегодня воюет Украина», — добавил Лекорню.

Отдельно он подчеркнул, что на украинских заводах будут работать именно украинские специалисты.

«Украинцы превосходят нас в способности не только проектировать беспилотники, но и разрабатывать под них современные боевые доктрины», — заявил министр.

Заявление прозвучало вскоре после встречи Лекорню с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым. В ходе переговоров 5 июня обсуждалось расширение промышленного сотрудничества, в том числе участие французских компаний в производстве дронов для ВСУ.

«Мы готовы предоставить эту возможность лучшим производителям. У Украины есть боевой опыт, у Франции — мощная индустриальная база. Это взаимовыгодное и стратегическое партнерство», — заявил Умеров, поблагодарив Францию за поддержку.

Министры также обсудили возможность совместного производства других видов вооружений, включая системы противовоздушной обороны. Сборка может вестись как на украинской территории, так и во Франции.

В тот же день Умеров провел отдельную встречу с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Главной темой обсуждения также стало промышленное сотрудничество в сфере беспилотных технологий.