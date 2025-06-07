Частная военная компания «Вагнер» сообщила о завершении своей деятельности в Мали. Заявление опубликовано в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера», который связывают с участниками ЧВК.

В сообщении говорится, что «на протяжении трех с половиной лет плечом к плечу с народом Мали шла борьба с терроризмом». По утверждению авторов поста, «уничтожены тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население».

Также в публикации отмечается: «Мы помогли местным патриотам создать сильную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю. И выполнили главную задачу — все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена. ЧВК «Вагнер» возвращается домой».

Впервые сообщения о том, что «Вагнер» набирает бойцов для работы в Мали, появились в сентябре 2021 года — вскоре после того, как в результате переворота к власти пришел полковник Ассими Гоита. Тогда из страны были выведены свыше 5 тыс. французских военных.

По данным западных СМИ, наемники ЧВК должны были заниматься подготовкой малийских силовиков и обеспечивать безопасность для представителей военного руководства. В МИД России подтвердили факт присутствия ЧВК, подчеркнув при этом, что российские власти не имеют отношения к заключенным контрактам.

Проект All Eyes On Wagner публиковал доклад о первом годе присутствия ЧВК в Мали. В нем, помимо прочего, говорилось о предполагаемых нарушениях — включая насилие в отношении мирного населения, грабежи и внесудебные расправы.

Летом 2024 года в северных районах страны произошли бои между силами малийской армии и подразделениями ЧВК, с одной стороны, и повстанцами-туарегами — с другой. По сообщениям разных источников, правительственные силы попали в засаду. Число погибших бойцов ЧВК оценивалось от 20 до 80 человек.