США полагают, что Россия еще не реализовала в полном объеме свой ответ на атаку беспилотников по аэродромам и военной инфраструктуре и в ближайшие дни может нанести «многоцелевой и асимметричный» удар по Украине. Об этом сообщили агентству Reuters несколько американских чиновников на условиях анонимности.

По их данным, предстоящий ответ может включать применение ракет, ударных дронов и других авиационных средств. Первый этап уже состоялся 7 июня — Россия заявила об интенсивной атаке на Киев, назвав это ответом на «террористические действия» Украины. Однако, по мнению США, это лишь начало более широкой операции.

По словам западного дипломата, Россия, вероятно, сосредоточит удары по «символическим» целям, включая правительственные здания, чтобы продемонстрировать решимость. Другой источник в западных дипломатических кругах заявил: «Это будет масштабно, жестоко и безостановочно».

Эксперт Carnegie Endowment Майкл Кофман считает, что одной из целей может стать Служба безопасности Украины (СБУ), как возможный организатор операции. Он также допустил удары по оборонным предприятиям и не исключил использование баллистических ракет средней дальности. При этом он отметил, что возможности России для резкой эскалации ограничены, поскольку значительные силы уже задействованы на фронте.

Киев сообщил, что в операции 2 июня было использовано 117 дронов, запущенных с территории России под кодовым названием «Паутина». По данным США, поражены до 20 самолетов, из них около 10 уничтожены — это меньше, чем утверждает Владимир Зеленский, но больше, чем признает Москва. Российские блогеры сообщили о серьезных повреждениях как минимум дюжины самолетов, включая те, что способны нести ядерное оружие.

Президент РФ Владимир Путин, по словам американского лидера Дональда Трампа, во время телефонного разговора заявил, что Россия «вынуждена ответить». Трамп в ответ призвал его не наносить удар: «Я сказал: не делай этого. Ты не должен. Ты должен остановиться».