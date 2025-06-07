Министерство торговли Китая сообщило, что готово ускорить рассмотрение заявок от европейских компаний на экспорт редкоземельных металлов. Об этом пишет Reuters.

Ведомство также подтвердило, что до 5 июля обнародует окончательное решение по расследованию в отношении импорта европейского бренди.

Ранее Пекин ввел пошлины на бренди через несколько дней после того, как Европейский союз принял меры против ввоза китайских электромобилей. Решение Китая стало ответом на попытку ЕС защитить свою автомобильную промышленность. Срок принятия окончательного решения по бренди неоднократно откладывался — с января на апрель, затем до 5 июля.

Китайское министерство заявило, что французские компании и профильные ассоциации уже подали заявки на ценовые обязательства, и следователи достигли с ними соглашения по ключевым условиям. Сейчас китайские власти рассматривают окончательный текст документа.

В министерстве также сообщили, что консультации по ценовым обязательствам в отношении китайских электромобилей, экспортируемых в ЕС, вошли в финальную стадию. Однако для завершения диалога необходимы дополнительные усилия с обеих сторон.

22 апреля министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с британским коллегой Дэвидом Лэмми, в ходе которых обсудил «одностороннее запугивание» в международных отношениях.

Ранее СМИ сообщали, что Китай рассматривает возможность отмены санкций против пяти действующих и бывших депутатов Европарламента, которые критиковали ситуацию с правами человека. Этот шаг может открыть путь к новым торговым переговорам с ЕС.

В начале мая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов к сотрудничеству с лидерами Европейского союза.