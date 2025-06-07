Угроза президента США Дональда Трампа прекратить государственные контракты с компанией SpaceX может поставить под угрозу космическую программу страны и повлиять на ее национальную безопасность. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на экспертов.

По словам одного из специалистов, SpaceX играет ключевую роль в обеспечении полетов на Международную космическую станцию и в оборонных миссиях.

«SpaceX чрезвычайно важна для национальной безопасности США и NASA», — сказал он. Если контракты будут расторгнуты, агентству придется вновь обращаться к России, чтобы доставлять астронавтов на МКС и возвращать их на Землю.

По мнению источников издания, компания Илона Маска — это «жизненно важный орган» всей космической инфраструктуры США. Отказ от ее услуг оставит пробел, который невозможно быстро восполнить другими подрядчиками.

NASA с 2014 года использует корабли Crew Dragon и ракеты Falcon 9 для доставки экипажей на орбиту. Бывший глава марсианской программы NASA Скотт Хаббард напомнил, что «в настоящее время нет альтернативы» этим системам. Он выразил сомнение, что Трамп действительно разорвет контракты.

«Это значило бы, что он бросил бы астронавтов на МКС. Разве что он захочет с протянутой рукой пойти к русским», — отметил Хаббард.

По мнению главы консалтинговой компании Astralytical Лоры Форчик, теоретически США могут заключить контракт с Россией на использование «Союзов», но «нынешний геополитический климат» усложнит такой сценарий.

Альтернативы вроде Blue Origin Джеффа Безоса или Boeing не могут полностью заменить SpaceX.

«SpaceX продолжает доминировать. Для замены всех ее услуг потребуется время. Это задержит важнейшие миссии и стратегические планы», — заявила профессор Мишель Хэнлон из Университета Миссисипи.

Она подчеркнула, что последствия могут затронуть и оборонные проекты. В том числе многоуровневую систему ПРО «Золотой купол», о запуске которой Дональд Трамп объявил в конце мая.

Конфликт между президентом и Илоном Маском вспыхнул после того, как бизнесмен публично раскритиковал налоговую политику и тарифные предложения Трампа. Тот в ответ пообещал сократить госсубсидии компаниям, включая SpaceX.