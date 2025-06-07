ПОЛИТИКА
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Германия дала себе три года на переоснащение армии
Глава управления по оснащению Бундесвера Аннетта Ленигк-Эмден заявила, что Германия должна полностью модернизировать армию до 2028 года из-за растущей угрозы со стороны России
Германия дала себе три года на переоснащение армии
Военнослужащий Бундесвера / Reuters
7 июня 2025 г.

Федеральное управление по оснащению, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (BAAINBw) предупредило, что у Германии осталось не более трех лет для полной модернизации своих вооруженных сил. Об этом в интервью газете Tagesspiegel заявила глава ведомства Аннетта Ленигк-Эмден.

«До 2028 года все необходимое должно быть закуплено, чтобы обеспечить полную обороноспособность. Ведь солдаты еще должны будут тренироваться на новой технике», — сказала она.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер ранее заявлял, что Россия может решиться на атаку, и Германии необходимо срочно усилить свои силы сдерживания.

В BAAINBw рассчитывают, что график закупок будет соблюден, а бюджетные средства, высвобожденные после временной приостановки так называемого «долгового тормоза», будут оперативно направлены на оборонные нужды.

«Генеральный инспектор составил список приоритетов, в котором указано, что дополнительно нужно. Мы не стали ждать формирования нового правительства, а подготовили как можно больше необходимых закупок», — отметила Ленигк-Эмден.

До конца 2025 года ведомство представит парламенту около 100 предложений по закупке вооружения. Речь идет в первую очередь о крупной технике — таких как зенитные самоходные установки Skyranger и замена устаревших бронетранспортеров Fuchs на новые машины. Уже заключены рамочные соглашения по производству очередной партии танков Leopard 2.

По данным Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и докладам Бундесвера, Москва рассматривает отношения с Западом как системное противостояние и готовится к возможной войне против НАТО.

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